Ali Babacan'dan çarpıcı sözler: Seçimi ilk turda kazanmamız için ortak aday çıkarmamız lazım

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Halk TV'de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, altılı masanın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için nasıl bir strateji izlemesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Babacan konuya ilişkin, "Bizim adayımızın, altı partinin ve adayın beraberce karar verdiği ve topluma taahhüt ettiği politikalar üzerinden seçime gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ORTAK ADAY VURGUSU

Babacan sözlerinin devamında ise, "Ortak aday olmadan birinci turda bu seçimi kazanmanın imkanı yok. Başka hayalleri varsa buyursun gitsin. 2018'de ortak aday çıkartamadılar ve dağıldı iş. 2018'de ortak aday olmayınca seçimi kaybettiler ve ülke 5 yıl kaybetti" açıklamalarında bulundu.

"DERİN BİR NEFES ALACAĞIZ"

Son olarak Babacan seçimlerin olduğu gece bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız vurgusu yaparken, "Seçimlerin olduğu gece 85 milyon derin bir nefes alacak. Seçimlerin ertesi günü yepyeni bir Türkiye'ye uyanacak vatandaşlarımız. 'İyi ki bu korkulu rüyaymış' diyecekler. Geçtiğimiz 4-5 yılı kabus olarak görecekler. Türkiye yepyeni bir umuda uyanacak. Bütün sorunların temelinde kötü yönetim var. Bu ülke çok büyük ve güçlü bir ülke sadece kötü yönetimle bu duruma düşmüştür" dedi.