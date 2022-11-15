Ali Babacan'dan çarpıcı sözler: Seçimi ilk turda kazanmamız için ortak aday çıkarmamız lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Babacan'dan çarpıcı sözler: Seçimi ilk turda kazanmamız için ortak aday çıkarmamız lazım

15.11.2022 12:42

Katıldığı bir programda altılı masanın cumhurbaşkanı adayı stratejisini açıklayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ortak aday olmadan birinci turda bu seçimi kazanmanın imkanı yok. Erdoğan da kazanamaz. 2018'de ortak aday çıkartamadılar ve dağıldılar" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Halk TV'de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, altılı masanın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için nasıl bir strateji izlemesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Babacan konuya ilişkin, "Bizim adayımızın, altı partinin ve adayın beraberce karar verdiği ve topluma taahhüt ettiği politikalar üzerinden seçime gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ORTAK ADAY VURGUSU

Babacan sözlerinin devamında ise, "Ortak aday olmadan birinci turda bu seçimi kazanmanın imkanı yok. Başka hayalleri varsa buyursun gitsin. 2018'de ortak aday çıkartamadılar ve dağıldı iş. 2018'de ortak aday olmayınca seçimi kaybettiler ve ülke 5 yıl kaybetti" açıklamalarında bulundu.

"DERİN BİR NEFES ALACAĞIZ"

Son olarak Babacan seçimlerin olduğu gece bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız vurgusu yaparken, "Seçimlerin olduğu gece 85 milyon derin bir nefes alacak. Seçimlerin ertesi günü yepyeni bir Türkiye'ye uyanacak vatandaşlarımız. 'İyi ki bu korkulu rüyaymış' diyecekler. Geçtiğimiz 4-5 yılı kabus olarak görecekler. Türkiye yepyeni bir umuda uyanacak. Bütün sorunların temelinde kötü yönetim var. Bu ülke çok büyük ve güçlü bir ülke sadece kötü yönetimle bu duruma düşmüştür" dedi.

YORUMLAR
500
6'lı masa liderleri sekizinci kez toplandı: 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşacağız 6'lı masa liderleri sekizinci kez toplandı: 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşacağız Akşener: Zengin ve Mutlu Bir Türkiye Hedefiyle Bir Araya Geldiğimiz Bu Değerli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum Akşener: Zengin ve Mutlu Bir Türkiye Hedefiyle Bir Araya Geldiğimiz Bu Değerli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum

Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan'dan çarpıcı sözler: Seçimi ilk turda kazanmamız için ortak aday çıkarmamız lazım - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:33 Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak
11:25 Bahçeli, Taksim saldırısı iddiaları hakkında konuştu: Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zaman
11:17 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var
11:03 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye yaylım ateşi! Taksim'deki saldırıyla ilgili ne diyeceği merak konusuydu
10:07 Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 12:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan'dan çarpıcı sözler: Seçimi ilk turda kazanmamız için ortak aday çıkarmamız lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement