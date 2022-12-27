DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur

27.12.2022 14:47
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği hakkında yaptığı açıklamada, aday için 6'lı masayı işaret ederek, "Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hakim" dedi.

Muhalefetin 2023 seçimlerinde kimi aday göstereceği çok merak ediliyor. 6'lı masanın henüz aday belirleme çalışmalarına başlamaması vatandaşları daha da meraklandırırken, DEVA lideri Ali Babacan'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ÇALIŞMALAR BEKLENENDEN HIZLI GİDİYOR"

Çalışmaların beklediklerinden hızlı gittiğini dile getiren Babacan, "En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Masaya koyduklarımızın yüzde 70'inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar" bilgisini verdi.

"ADAY MASADAN OLURSA İŞİMİZ KOLAYLAŞIR"

Muhalefetin adayıyla ilgili değerlendirmelerinde ise şu kısım öne çıktı: "Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hakim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir."

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SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur - Son Dakika
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