DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pek çok siyasi partinin yerel seçimle ilgili seçim beyannamesini geç açıkladığını belirterek, kendilerinin yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili bütün eylem planlarını iki sene önce açıkladıklarını söyledi.
Partisinin Uşak il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Babacan, DEVA Partisi'nin 4. yaşını doldurduğunu söyledi.
Parti olarak siyasetin laf üretmek değil, iş üretmek olması gerektiğini savunduklarını kaydeden Babacan, yaşanan sorunlara ilişkin hazırlıklarının ve çalışmalarının olduğunu belirtti.
Babacan, yerel seçime gidilirken pek çok siyasi partinin apar topar seçim beyannamesi açıkladığını ifade ederek, "Bu hazırlıkları son dakikaya bırakmak, yeni haberdar olmuş gibi beyannameyi son dakika açıklamak gerçekten Türkiye'ye, Türkiye siyasetine yakışan bir tutum değil. Biz bundan iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili bütün eylem planımızın detaylarını açıkladık. Burada her şey var." diye konuştu.
Yerel seçimlerin önemini anlatan Babacan, şöyle devam etti:
"Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçeceğiz ama bu yerel seçimlerin çok önemli bir niteliği var. Bu yerel seçimlerden çıkacak sonuç sadece belediye başkanının kim olduğu sonucu değil. Aynı zamanda milletimiz bu iktidardan memnun mu değil mi onu bize bu yerel seçimler söyleyecek."
Toplantıda, DEVA Partisi Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol ve DEVA Partisi Uşak Belediye Başkan adayı Ahmet Rençber de konuşma yaptı.
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yerel seçim beyannamemizi iki sene önce açıkladık - Son Dakika
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