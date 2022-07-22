DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu

22.07.2022 21:31
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Artvin'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Artvin'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, partisinin İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Babacan, "Güven ortamını sağlamadan bu ülkede ekonomiyi düzeltmek imkansız. Sağlam bir ekonominin temelinde, zemininde hukuk olması lazım, adalet olması lazım, temel hak ve özgürlüklerin sapasağlam durması lazım, demokrasi olması lazım." dedi.

Babacan, partisinin her alanda çözümleri olduğunu ve eylem planları adı altında bunları yayınladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra nasıl bir Türkiye planladığımızın detayı hazırladığımız eylem planlarıyla ortaya konuyor. Biz, 'Az laf, çok iş.' diyoruz. Kadrolarımızla beraber arkasında kapı gibi başarıları olan ekibiz. Bunun için kendimize, daha da önemlisi ülkemize güveniyoruz. Bu ülkenin insanına güveniyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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