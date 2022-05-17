DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek! - Son Dakika

Teknolojinin her alanından faydalanmak isteyen DEVA Partisi, Metaverse evreninde yapılacak mitingin tarihini belirledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de düzenlenecek mitingde gençlerle Metaverse evreninde bir araya gelecek.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gençleri heyecanlandırdı. Babacan yaptığı açıklamada "18 Mayıs Çarşamba, saat 20.00'de DEVAVERSE'de, ilk Metaverse mitingimizde buluşalım." ifadelerini kullandı.
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