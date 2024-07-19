DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep'in hak ettiği gibi yönetilmediğini savundu.
Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Üniversitesinde akademik alanda gerileme yaşandığını ileri sürdü.
Gaziantep'in hak edildiği gibi yönetilmediğini savunan Kaya, üniversitelerin gençlerin hayata hazırlandığı yerler olduğunu vurguladı.
Gaziantep Üniversitesinin sanayi ile işbirliğini oluşturamadığını dile getiren Kaya, "Gaziantep Üniversitesi, asli görevi olan bilimden uzaklaşmış, kapasitesini aşağıya doğru indirmiştir." dedi.
Kaya, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün görevden alınması gerektiğini savundu.
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Milletvekili: Gaziantep Üniversitesi Yeterince Yönetilmiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?