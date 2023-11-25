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DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AK Parti'ye katıldı

Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum İl Binası'nda düzenlenen katılım töreninde, istifa edenlere AK Parti rozetleri takıldı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, geçişlerden mutlu olduklarını belirtirken, Milletvekili Mehmet Emin Öz ise siyasi geleneklerin devam ettiğini ve Türkiye'nin birlik beraberliği için ayrım yapmayan politikanın güzergahına birleşileceğini söyledi. Tören sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı.

25.11.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:53
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ERZURUM'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor. Arada sırada bu tür şeyler olabilir ama tarihin dediği oluyor. Irmak bu er geç yatağını bulacaktır. Herkes inşallah Türkiye'nin geleceği, halkımızın birlik beraberliği için ayrım yapmayan, ırkçılık, bölücülük yapmayan politikanın güzergahına birleşecektir" diye konuştu.

ADAYLIK MÜRACAATINI YAPTI

Katılım töreni sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Müracaat dilekçesini İl Başkanı Küçükoğlu'na veren Şimşek, şunları söyledi: "Şimşek ailesinin tüm bireyleriyle beraber burada olmaktan onur duyuyoruz. 2014- 2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği, 2019 yılında belediye başkan aday adayı olarak bugüne kadar aralıksız, hiç ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşayacağıma inanıyorum. Bu çatı altında olmaktan onur ve şeref duyuyorum." (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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