DEVA Partisi'nden Sağlık Eleştirisi

Politika

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sağlık Bakanlığınca personel sayısının artırıldığını, vatandaşın gözünü boyayan hizmetler yapıldığını, ancak sayılarla uğraşıldığı için kalitenin ortaya çıkmadığını iddia etti.

Karatutlu, Meclis'teki basın toplantısında, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına değinerek, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yapılanları anlattı.

Bu programla sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını ve bu dönüşümde planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı tanımlandığını belirten Karatutlu, "Sağlık Bakanlığı planlayıcı ve denetleyici bir yapıya kavuştuysa bugün yaşanılan suistimaller ve 'Yenidoğan Çetesi' denilen olaylardan da muhakkak Sağlık Bakanlığı ve sağlık müdürlükleri sorumlu demektir." dedi.

Aile hekimlerinin idari ve mali yönden sıkıntıda olduklarını vurgulayan Karatutlu, Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmeti üretenlerle muhatap olmadığını ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığınca personel sayısının artırıldığını hatırlatan Karatutlu, sağlıkta vatandaşın gözünü boyayan hizmetler yapıldığını, ancak sayılarla uğraşıldığı için kalitenin ortaya çıkmadığını savundu.