DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması

27.04.2022 16:12
DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, seçimlere, ittifak içinde veya dışında olsun DEVA Partisinin adıyla, logosuyla gireceklerini belirterek, "6 siyasi partinin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına da sonuna kadar destek vereceğiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, seçimlere, ittifak içinde veya dışında olsun DEVA Partisinin adıyla, logosuyla gireceklerini belirterek, "6 siyasi partinin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına da sonuna kadar destek vereceğiz. O konuda hiçbir problem yok." dedi.

Şahin, partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "DEVA'nın kendi isim ve logosuyla seçime gireceği" açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimlere hiçbir partinin çatı ve şemsiyesi altında girmeyeceklerini ifade eden Şahin, "Seçimlere ittifak içinde veya dışında olsun DEVA'nın adı ve logosuyla gireceğiz." diye konuştu.

Altılı masanın ruhuna sonuna kadar sadık olduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Orada alınan tüm kararların arkasındayız. Biz zaten altılı masaya otururken bir ittifak bilinciyle veya o ittifakın içinde yer alacağız saikiyle oturmadık. O masada bulunuşumuzun gayesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme iradesidir. Bunu savunan 6 siyasi partinin de ortak bir aday belirleyerek seçimlere girmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 6 siyasi partinin birlikte belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına da sonuna kadar destek vereceğiz. O konuda hiçbir problem yok."

Konunun 6 muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan'daki toplantısında gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Şu anda biz bir ittifakın parçası değiliz. İlk defa seçimlere gireceğiz, milletimizin kantarına ilk defa çıkacağız. Bu kantarda boyumuz, kilomuz nedir görmek istiyoruz DEVA olarak. Bunu görebilmenin yol ve yöntemi de kendi isim ve amblemimizle seçimlere girmektir. Liderler düzeyinde Sayın Babacan'ın bu konuyu muhataplarına açtığı ve konuştuğu kanaatindeyim."

Şahin, ittifaka ilişkin soruya ise "Seçim kararı verildikten sonra konuşulması gereken konulardır. Partide bu konuda hiç konuşmuyoruz. Böyle bir önceliğimiz, gündemimiz söz konusu değil." yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu? Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu? Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı

cumhurbaşkanı, Deva Partisi, İdris Şahin, Demokrasi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:23:00. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement