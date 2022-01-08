Üye Girişi
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? - Son Dakika

Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?

08.01.2022 13:45

Gelen zamlar sonrasında sokakların karıştığı Kazakistan'ı hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak eylemi polemikleri için muhalefete "Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor? Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle çok tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde değerlendirmelere bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefete de sert sözlerle yüklendi.

"NEYİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR?"

Akaryakıta gelen zamlar sonrası vatandaşların sokağa çıktığı ve hükümetin istifasını verdiği Kazakistan'ı hatırlatan Bahçeli, muhalefete tepki gösterdi. Özellikle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir, nasıl yorumlanmalıdır? Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar. Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için. Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız. Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

"KİMSE SABRIMIZI YANLIŞ YORUMLAMASIN"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık yoktur takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur. Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler. Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan nereye sorusuna "Kızıl Elma'ya" diyen Uzman Çavuş'u Mehmet Kuzu'yu, Ulubatlı Hasan'dan ayırmak mümkün müdür? Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır. Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır.

"SİYASETİN BİR AHLAKI VARDIR"

Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanırlar ne rızkı bilirler ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır. Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır.

"TÜRK İRFANI CUMHUR İTTİFAKIYLA AYAĞA KALKTI"

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Milli demlenme süreci bitmiştir. Türk irfanı, Türk iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİLİK TASLAYIP GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYOR"

CHP Genel Başkanı bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Milliyetçi buna göre liraya değer veren kişiymiş. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor. Pervasızca milliyetçilik taslayıp gülünç durumlara düşüyor. Uyarmadı deme tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Demirtaş'tan uyarı, PKK'dan ihtarname almaktan kaçamazsın. Türk Lirasını bir bayrak gibi savunmaya devam edeceğiz. Ama sen bunu anlayamazsın. Şerefi 1 dolar olan şerefsizlerle aynı gemidesin.

"SOKAĞA DÖKÜLSENİZ NE YAZAR DÖKÜLMESENİZ NE YAZAR"

Kılıçdaroğlu sokağa dökülmeyeceğiz diyor. Bırak bu beylik lafları. Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne yazar. Seçim bekliyorsanız 2023'ü bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklar. Siyaset kültürümüzü provoke etmeye çalışanlara feda edilecek bir vatanımız, israf edilecek tek bir insanımız olmadığını herkes kafasına sokmalıdır.

"KAZAKİSTAN'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan açıklamasını çok yerinde buluyoruz. Kazakistan'ın her zaman yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan petrol ve gaz ihracatı ile bölgenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Sadece yapılan zamlardan sokak olaylarının yaşandığını söylemek yetersizdir. Tuzak üzerine tuzak kurarak Türk birliğini kırmaya çalışıyorlar. Allah'ın izni ile başaramayacaklar. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. İhtiyacımız olan şey denge, ölçü ve soğukkanlılıktır. Bugünü derinlemesine yorumlamalıyız. Bütün yalanların maskesini yırtacağız, doğruda uzlaşacağız. Tefekkürü hayatımızdan eksik etmemeliyiz."

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Koçak: Şaka gibisn gerçekten, artık düş bu ülkenin yakasından kaç yaşına geldin ölmek üzeresin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? - Son Dakika


Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28

Son Dakika Haberleri
14:10 Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!
14:09 Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini tüm dünyayla paylaştılar
13:45 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?
13:16 Karısını parke taşıyla dövüp komşularına da saldıran adam, serbest bırakıldı
13:11 İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!
12:50 Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!
12:42 Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!
12:32 Bakan Bilgin'den EYT'lileri üzecek açıklama: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil
12:23 Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 14:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement