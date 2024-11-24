Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

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2-BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE KALDIRIM TAŞLI SALDIRI

- Saldırganın 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda İETT şoförü Mustafa Gemici, durakta ve otobüste yolcuları rahatsız eden Ali B.'yi otobüsten indirince kaldırım taşıyla saldırıya uğradı. Başından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş ekipleri tarafından yakalanan, 52 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına sahne saniye yansıdı.

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 18.10 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa gelen Ali B. (21), durakta bekleyen Berkay Emin G. (26) ve Selim D. (25)'ye küfrederek tehdit etti. Saldırgandan kaçmaya çalışan iki kişi o sırada durağa gelen otobüse bindi. Arkalarından otobüse binen saldırgan diğer yolculara da saldırdı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Gemici (53) saldırganı araçtan indirdi. Duruma sinirlenen Ali B., otobüsün önüne geçerek hareket etmesini engelledi ve sileceklerini kırdı.

KALDIRIM TAŞIYLA ŞOFÖRE SALDIRI

O sırada saldırgan yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün ön kapısına fırlattı. Camı kırarak içeri giren taş, şoför Gemici'nin başına isabet etti. Yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ali B.'nin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonrası saldırgan Ali B. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 52 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.