Diplomatik kaynaklar: "Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin iki ülkeden birinde olmasını istiyoruz" - Son Dakika

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin Türkiye veya Ermenistan da olması gerektiğini başka bir ülkeye gerek olmadığını söyledi.

Diplomatik kaynaklar son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil Havalimanının işletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, orada bir heyetin bulunduğunu söyledi. Güvenlik konusunda bir mutabakatın olduğunu fakat maliyet hesaplamaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade eden kaynaklar, sürecin yapıcı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

İsrail ile görüşmelerin diplomatik seviyede devam ettiğini aktaran kaynaklar, ziyaret tarihinin belli olmadığını bildirdi. Suudi Arabistan ile de ilişkilerin devam etmesi açısından diplomatik görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasını istediklerini vurgularken, başka ülkeye gerek olmadığını kaydetti.

Ayrıca diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, Estonya'dan, firari FETÖ'cü Hayretdin Bahşi'nin yakalanmasını istediğini de dile getirdi.

Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılacağı bildirilirken tarihin henüz belli olmadığı da eklendi.

Ukrayna- Rusya konusunda Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu bildiren diplomatik kaynaklar, "Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyalog artırmak pozisyonumuz net" ifadelerini kullandı. - ANKARA