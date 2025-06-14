DİSİDER\'den Ortadoğu Gerilim Uyarısı

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerilimi ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıları derin bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerilimi ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıları derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti. Akbaş, "İsrail'in bu pervasızca saldırısı, yalnızca İran'ı değil tüm bölgeyi tehdit eden, büyük bir krizin kapısını aralamıştır. İran'ın haklı olarak verdiği karşılık ise telafisi çok zor siyasi ve insani yaralar açabilecek bir çatışma ortamını derinleştirme riskini taşımaktadır. Dünyanın ve bölgemizin yeniden bir ateş çemberine dönüşmemesi için tüm tarafların aklıselim ve sağduyuyla hareket etmesi hayati önemdedir. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırgan ve işgalci tutum artık uluslararası hukukla yüzleşmeli kendisini Ortadoğu'nun mutlak hakimi gibi gören bu sorumsuz yaklaşımından derhal vazgeçmelidir. İran'ın da nükleer mesele başta olmak üzere bölgesel gerilimi artıracak politikalardan uzak durarak, halkının ve komşu ülkelerin güvenliğini öncelemesi; tüm Ortadoğu için barışa ve istikrara açılan bir kapı olacaktır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır dünyanın bekçiliğine soyunan müdahaleci politikalarının artık son bulması gerekmektedir. Dünya güce ve vesayete değil, adalete ve hukuka dayanan yeni bir küresel anlayışa ihtiyaç duymaktadır. Yeni ve adil hikayeler ancak böyle yazılabilir. Bugün atılan her füze, yarının çocuklarında kapanmayacak yaralar bırakacaktır. Kalıcı barış, sürdürülebilir ekonomi ve halkların refahı için silahların, tehditlerin değil diplomasinin konuştuğu bir Ortadoğu gerekmektedir. Tüm tarafları sağduyuya uluslararası toplumu ise bu yangını daha da büyümeden söndürmek için adil, kararlı ve sorumlu bir tutum sergilemeye çağırıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR