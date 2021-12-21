Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM'nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İHA
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