Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda "Türkiye" uyarısı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda "Türkiye" uyarısı

29.08.2022 22:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda "Türkiye" uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17'nci Bled Stratejik Forumu'nun "Avrupa'nın içinde kaç Avrupa var?" başlıklı panelindeki konuşması öncesi panelin moderatörlüğünü yapan ünlü İngiliz sunucu Nik Gowingi "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanması için uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17'nci Bled Stratejik Forumu'nun "Avrupa'nın içinde kaç Avrupa var?" başlıklı panelindeki konuşması öncesi panelin moderatörlüğünü yapan ünlü İngiliz sunucu Nik Gowingi "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanması için uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'nun "Avrupa'da kaç Avrupa var?" başlıklı panelinde konuştu. Panele, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Fransa Avrupa İşleri Devlet Bakanı Laurence Boone, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise ünlü İngiliz sunucu Nik Gowing yaptı.

Panelde, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Avrupa'nın geleceği gibi konular ele alınırken, Gowing, panelin başında katılımcıları tanıttığı sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na sıra geldiğinde İngilizce "Turkey" ibaresi kullanması sonrası Bakan Çavuşoğlu itiraz ederek ülkenin ismini "Türkiye" olarak düzeltti. Gowing'in aynı hatayı ikinci kez yapması sonrası Bakan Çavuşoğlu yine Gowing'i uyardı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekerken, uyarıların ardından Gowing'in "Türkiye" ifadesini kullandığı duyuldu. - LYUBLYANA

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Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2) Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2) Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda 'Türkiye' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda "Türkiye" uyarısı - Son Dakika
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