Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki olayların "endişe verici" olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki olayların "endişe verici" olduğunu açıkladı

30.08.2022 01:03
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki olayların "endişe verici" olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hal almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, tüm taraflar sağduyu ve itidale davet edilerek, "Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün (29 Ağustos) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki olayların 'endişe verici' olduğunu açıkladı - Son Dakika

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