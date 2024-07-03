Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral hakkında açılan disiplin soruşturmasını kabul etmiyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral hakkında açılan disiplin soruşturmasını kabul etmiyor

Dışişleri Bakanlığı, UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılmasını kabul etmediğini açıkladı. Bakanlık, Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklı bir simge olmadığını ve Demiral'a gösterilen tepkilerin yabancı düşmanlığı içerdiğini değerlendirdi. Ayrıca, tarihi ve kültürel bir sembolün siyasi amaçlı tepkilere hedef olmasını kınadıklarını belirtti.

03.07.2024 19:24
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Dışişleri Bakanlığı, "UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral hakkında açılan disiplin soruşturmasını kabul etmiyor - Son Dakika

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