Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

13.05.2022 15:25
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail makamları tarafından Batı Şeria'da 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail makamları tarafından Batı Şeria'da 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamları tarafından, dün Batı Şeria'da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz. Söz konusu tek taraflı adımlar bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz" denildi.

'KAPSAMLI SORUŞTURMA İLE AÇIĞA KAVUŞTURULMALI'

Öte yandan, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla ilgili, "Olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Münir Karaloğlu, Batı Şeria, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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