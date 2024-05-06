Hamas, Mısır ve Katar\'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etti

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(ANKARA) - Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in saldırıları devam ediyordu.

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. El Cezire'nin haberine göre, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefonda görüşerek ateşkes önerilerini Hamas'ın kabul ettiğini duyurdu.