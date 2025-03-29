Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'i kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz.

Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı oluşturma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA