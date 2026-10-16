Doç. Dr. Akıncı, Türkiye\'nin İsrail\'in hamlelerini boşa çıkarabileceğini söyledi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, İsrail'in Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Türkistan coğrafyasındaki politikalarının Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisini dengelemeye yönelik olduğunu belirterek, "Türkiye, İsrail'in bu hamlelerini boşa çıkarabilecek diplomatik ve diğer kaynaklara sahip" dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İsrail'in bölgesel politikaları, Azerbaycan ile ilişkileri ve Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yalnızca Orta Doğu'da değil, Kafkasya, Türkistan ve Afrika'da da Türkiye'nin etkinliğini sınırlandırmaya yönelik adımlar attığını ifade eden Akıncı, bu politikaların Türkiye tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

"İsrail, Türkiye'nin bölgesel etkisini dengelemek istiyor"

İsrail'in farklı coğrafyalarda yürüttüğü politikaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akıncı, Yemen'de Husiler üzerinden yaşanan gelişmeler, Somaliland'in tanınması, Sudan'daki bölünme tartışmaları ve Libya'daki gelişmelerin Türkiye'nin söz konusu ülkelerle yürüttüğü politikalarla zıtlık oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekteki etkisinin sınırlandırılmak istendiğini dile getirdi.

"Azerbaycan'ın İsrail politikasında daha hassas davranması bekleniyor"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinen Akıncı, iki ülkenin "Bir millet, iki devlet" anlayışı çerçevesinde köklü bir kardeşlik bağına sahip olduğunu vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın ötesinde bir kardeşlik hukuku bulunduğunu ifade eden Akıncı, iki ülkenin bazı konularda farklı değerlendirmeler yapabileceğini ancak ortak geleceğe yönelik iş birliğini sürdürmesi gerektiğini kaydederek, "Azerbaycan'ın İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha hassas bir politika üretmesi ve Türkiye'nin yükselttiği sese kulak vermesi Türk milleti ve kamuoyu açısından bekleniyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin İsrail politikasında değişiklik yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycan'da İsrail Cumhurbaşkanı konuşurken salonu terk etmesini de değerlendiren Akıncı, söz konusu davranışın Türkiye'nin İsrail'e yönelik dış politikasındaki kararlı tutumun bir yansıması olduğunu belirterek, "Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik politikalarını kabul etmiyor ve Ankara'nın bu tutumunu uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor. İsrail'in bu politikası değişmediği sürece Türkiye'nin de İsrail'e yönelik politikasının değişmeyeceğinin altını çizmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.