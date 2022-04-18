Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak - Son Dakika
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Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak

18.04.2022 00:07

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Türkiye'deki sığınmacılar hakkındaki açıklamaları ve politikalarıyla sık sık gündem olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı hedefine alarak çok sert sözler söyledi. Mültecilere ilişkin kampanyanın ABD merkezli olduğunu ve bu kampanyanın başını da Ümit Özdağ'ın çektiğini iddia eden Perinçek, "O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak" dedi. Özdağ ise cevabında "Bizi hiçbir tehdit geri adım attıramaz." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Mansur Yavaş'ı aday göstermesiyle son günlerde çok konuşulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki sığınmacılar hakkındaki açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

PERİNÇEK'TEN ÖZDAĞ'A SERT SUÇLAMA

Sığınmacıların aleyhine ifadelere çok sinirlenen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin olağan kurultayında yaptığı konuşmada, bu kampanyanın ABD merkezli olduğunu ve başını da Ümit Özdağ'ın çektiğini öne sürdü.

Doğu Perinçek, Ümit Özdağ'a savaş açtı: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak

Sert ifadeler kullanan Perinçek, şunları söyledi:

"Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini orta koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Suriyeli kardaşlarımızla, Afgan kardaşlarımızla Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, bunların adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara kışkırtmalar yapmak.

"ÖZDAĞ'I UYARIYORUZ"

İnsanlarımızı kardaşlarına karşı harekete geçirmeye çalışmak, şiddet uygulamaya davet etmek. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ümit Özdağ'ı uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerika planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir.

"BUNLARIN SESLERİNİ KESECEĞİZ"

Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardaşlarımızla karşı karşıya getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler.

"ORTALIKTA DOLAŞAMAYACAK"

Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak."

ÖZDAĞ'DAN YANIT: POSTACILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Perinçek'e yanıt vererek "Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim. Zafer Partisi'ni Türkiye'nin örtülü istilasına karşı mücadelesinden hiçbir tehdit geri adım attıramaz. Benzer bir tehdit dün HDP'li Ömer Öcalan'dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, Ümit Özdağ'a savaş açtı: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
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