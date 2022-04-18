DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması

18.04.2022 12:49
DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

"Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki sorulara Uysal, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır." karşılığını verdi.

DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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