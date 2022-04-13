DP'li Enginyurt: "Altılı masa milletin umudu, gençlerin heyecanı" - Son Dakika
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DP'li Enginyurt: "Altılı masa milletin umudu, gençlerin heyecanı"

13.04.2022 14:54
DP'li Enginyurt: "Altılı masa milletin umudu, gençlerin heyecanı"

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Altılı masanın milletin umudu, gençlerin heyecanı olduğuna, açlığa, yokluğa, sefalete çözüm olacağına inanıyoruz.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Altılı masanın milletin umudu, gençlerin heyecanı olduğuna, açlığa, yokluğa, sefalete çözüm olacağına inanıyoruz." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?" sözünü eleştirdi.

Bir seçime gidileceğini ifade eden Enginyurt, "3 Kasım 2002'de nasıl Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçildiyse bu seçimde de millet tercihini ortaya koyacak." diye konuştu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanlarının bir araya geldiği toplantıya yönelik eleştirileri hatırlatan Enginyurt, "Altılı masa toplandı diye her türlü hakaret mübah sayılabilir mi? Altılı masanın adayı vatan haini mi? Daha ortada seçim yok, altılı masa adayını belirlememiş hatta Cumhur İttifakı'nın adayı belli değil, Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben adayım.' demiyor. Ama sürekli altılı masaya ve altılı masanın çıkaracağı adaya hakaret edilmesi, 40 milyon seçmen ile ailesine yapılan en büyük hakaret." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin derdine derman olmayıp "altılı masa"ya hakaret edilerek hiçbir yere varılamayacağını dile getiren Enginyurt, "Millet aç, yoksul ve çıkmazda. Suriyelilere gelince ses çıkarmayanlar maalesef altılı masaya gelince kabadayı kesiliyorlar. Herkes şunu şöyle bilsin, Demokrat Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal ile birlikte altılı masanın, milletin umudu, gençlerin heyecanı olduğuna, açlığa, yokluğa, sefalete çözüm olacağına inanıyoruz." dedi.

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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt: 'Altılı masa milletin umudu, gençlerin heyecanı' - Son Dakika


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