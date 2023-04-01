Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık çalışmalarıyla ilgili konuştu: Tahmin etmiyordum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuk olduğu programda seçim sürecine ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair değerlendirmelerde bulundu.

"AKTİF BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini başarıyla yönettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Kemal Bey benim de tahmin etmediğim kadar canlı, aktif bir çalışma yürütüyor. Her kesime el uzatıyor, her kesimle görüşüyor. Bu çok önemli. Yani 'falancayı dışarıda bırakalım şunlarla görüşelim. Yeni bir cephe oluşturalım' öyle bir tavrın içerisinde değil. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde herkesin cumhurbaşkanı olacak. O halde her kesimden insanla görüşmeyi onlara hem bir mesaj vermeyi hem de onların mesajlarının kamuoyuna müspet bir şekilde yansımasını arzu ediyor." dedi.

"GÜL İLE GÖRÜŞMESİ DE İSABETLİ OLMUŞ"

Saadet lideri açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün Abdullah Gül Bey ile de görüşmüşler çok isabetli olmuş. Çünkü diğer cumhurbaşkanları ile görüştüler. Abdullah Bey ile de görüşmesi önemli, çünkü geçmişte zaten Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığına da rıza göstermişti kendisi ama gerçekleşmedi o. Onun için ben sayın Kılıçdaroğlu'nun performansını takdir ediyorum. Çok büyük bir gayretin içerisinde, kendisine bazen yakıştırmalar yapılıyor; 'şöyle edecek, böyle edecek gibi…' ama benim gördüğüm kadarıyla çok aktif çok canlı herkesi kucaklayan ve müspet mesajlar veren bir yol izliyor."