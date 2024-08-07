e-Devlet Kapısı Kullanıcıları Kira Kontratlarını Artık Online Yapabilecek

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, "Üst düzey siyasi sahiplik, katılımcı anlayış, etkili koordinasyon, izleme ve raporlama temel ilkeleri doğrultusunda bugüne kadar 16 toplantı yaptık. Bu toplantılar, bütünleşik bir dijital dönüşüm anlayışının benimsenmesinin temelini oluşturmuştur. 2018 yılından itibaren düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar neticesinde e-Devlet Kapısı'nda önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri, bütünleşik hizmet tasarımı, memnuniyet anketi gibi pek çok alanda çalışmalar başlatılmış, yapay zeka ve büyük veri ile ilgili kararlar da bu süreçte hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

'E-DEVLET KULLANICI SAYISI 66 MİLYONU AŞTI'

Yılmaz, geçen yıl kabul edilen 12'nci 5 yıllık Kalkınma Planının odağında ikiz dönüşüm olarak da isimlendirilen yeşil ve dijital dönüşümün var olduğunu hatırlatarak, "Bu çerçevede dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmeye kararlıyız. Bugünkü toplantımızın ana gündemini e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, uluslararası endekslerdeki durumumuz ve planlanan yeni çalışmalar oluşturmaktadır. e-Devlet Kapısı'nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını hepinizle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 66 milyon kullanıcı ile Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı bugün e-Devlet Kapısı'nın kullanıcısıdır. Artık burada çok fazla ilerleme kaydedilecek bir alan kalmadı çünkü neredeyse toplumun tamamı kapsamış durumdayız. Bu rakam, ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu da göstermektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı sadece niceliksel bir büyüme ile değil niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AB ORTALAMASI ÜZERİNDE BİR BAŞARI GÖSTERDİ'

Türkiye'nin 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda 83 puanla Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde bir puan alarak 37 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını kaydeden Yılmaz, "AB üyesi olmayan ülkeler arasında en iyi lider ülkelerden biri olarak tanımlanmaktayız. Ülkemiz, kullanıcı desteği, dijital posta, temel veri kaynakları ve sınır ötesi kullanıcı desteği alt başlıklarında 100 tam puan alarak birinci sırada yer alan ülkelerden biri olmuştur. Raporda Türkiye, 'kullanıcı odaklılık' başlığında 99,6 puan ile 2'nci sırada, 'şeffaflık' başlığında 82 puan ile 5'inci sırada, 'anahtar kolaylaştırıcılar' başlığında 95 puan ile 4'üncü sırada bulunmaktadır. Türkiye tüm bu başlıklarda AB ortalaması üzerinde bir başarı göstermiştir. Raporda ayrıca Türkiye, 'sağlık, taşınma, ulaşım ve adalet' kategorilerinde ilk 10 ülke arasında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL TÜRKİYE' HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Yılmaz, bugün e-Devlet Kapısı'nda yer alan 8 binden fazla hizmet kullanımının yüzde 12'sini bütünleşik hizmetlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasıyla birlikte e-Devlet Kapısı'nın 2018 yılından sonra yakaladığı ivme takdire şayandır. 2018-2024 yılları arasında e-Devlet Kapısı'nda yürütülen çalışmalar dikkate alındığında; entegre kurum sayısında yüzde 114, sunulan hizmet sayısında yüzde 101, kullanıcı sayısında yüzde 60, giriş sayısında yüzde 329 artış yaşanmıştır. Elbette bu başarı kurumlarımızın özverili ve vatandaş odaklı hizmet sunum yaklaşımının bir yansımasıdır. Sizlerin de huzurunda bu süreçte yer alan tüm çalışanlarımıza ve kurum temsilcilerimize bir kez daha teşekkür etmek isterim. 2021 yılında açıkladığımız ulusal yapay zeka stratejimizin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını geçtiğimiz günlerde yayımladık. Ayrıca, milli teknoloji hamlesi ve 'Dijital Türkiye' hedeflerimiz doğrultusunda dijital devlet stratejisi, kamu bulut stratejisi, kamu veri alanı, ulusal veri stratejisi gibi çalışmalarımızı da birer birer hayata geçireceğimizi duyurmak isterim."

'MOBİL KAZA TUTANAĞINI ŞİMDİDEN 59 BİN KİŞİ KULLANDI'

Bundan sonraki dönemde siber güvenliği güçlendirmeyi, yerli ve milli yazılımları yaygınlaştırmayı, başarılı ürünleri ihraç ederek bilgi tabanlı ekonomik gelişimi hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azaltılması değil aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşımızın daha zahmetsiz, daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir. İşte bu bağlamda e-Devlet Kapısı'nda yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim; son dönemde 20 Mayıs'ta mobil kaza tutanağı açıldı, şimdiden 59 bin kişi kullandı. e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Yine mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Artık kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır. Bugün e-Devlet Kapısı'nda 494 belediyeye ait 3 bin 981 dijital hizmet sunulmaktadır. Ayrıca mevcut hizmetlerde aksaklıkları gideriyor, hizmet kalitesini artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Yüksek öğretimde de kategorizasyon yapıyoruz."