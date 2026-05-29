e-Duruşma Sistemi Genişletiliyor

29.05.2026 12:00
Adalet Bakanı Gürlek, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişleterek yargılama süreçlerini hızlandıracak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceği, e-Duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışmalar hızla başlatıldı.

Yeni düzenleme ile e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, Bölge Adliye Mahkemelerinde sistem hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek. Böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-Duruşma yöntemine re'sen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Bakan Gürlek, teknolojik imkanların ve yapay zeka destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını belirterek, "Avukatlarımızın enerjilerini adliyeye gidip gelmek yerine mesleki faaliyetlerine ayırabilmeleri için dijital imkanları geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını vermişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:13:29.
