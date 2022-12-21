Seçimlere kısa bir süre kalırken Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Artık kısır tartışmalara son verme zamanı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimler yaklaşırken iktidar ile muhalefet arasında oluşan adaylık tartışmalarına değindi.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA ADAYLIK TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş ya da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaları durumunda destek vereceğini söylemesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" yanıtıyla oluşan gergin ortamın bir kenara bırakılması çağrısında bulunan Demirtaş, art arda dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip "koltuğunu" almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir.

"KİMSENİN KİMSEYİ DIŞLAMA LÜKSÜ YOKTUR"

Bu kritik dönemde, demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur.

"HEPİMİZ HALKIN YARARI İÇİN FEDAKARLIK YAPMAKLA GÖREVLİYİZ"

Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir. İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz.

"TAM DEMOKRASİYİ KURUMSAL HALE GETİRMELİYİZ"

Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur. Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu, tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir.

"ŞİMDİ DIŞLAMA DEĞİL, İLKELER ETRAFINDA BULUŞMA ZAMANIDIR"

Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir. Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak."