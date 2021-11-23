Üye Girişi
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu" - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu"

23.11.2021 10:56
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Öğretmenler Günü'nde, en büyük hediyenin gelecek meslek kanunu olduğunu belirtti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Öğretmenler Günü'nde, en büyük hediyenin gelecek meslek kanunu olduğunu belirtti. Miran, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. Haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek ve meslek itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir Meslek Kanununun TBMM'ye getirilmesini istiyor" dedi.

"Mesleğe kariyer meslek olarak bakılmalı"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisinin hala karşılanamadığını belirten Eyüp Bülent Miran, "Üç yıldır askıda bekleyen bu vaadin icraata dönüşmesi noktasında 81 ilde örgütlü teşkilatımızla bir etkinlik yaparak muhataplarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Öğretmenlerin bir meslek kanununun olmaması, mesleğin kariyer meslek olmaması asla kabul edilemez. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi, mesleğin dağılarak ve çeşitlenerek yürüdüğü bu zeminin derlenip toparlanması, mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılması ve hepsinin bir arada toplanması için; öğretmenlerin özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle Meclis'e gündemine taşınmasını istiyoruz" dedi.

"Vakit, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır"

Miran, Her 24 Kasım'da öğretmenlerin hatırlandığını ancak bunun atılacak somut adımlarla daha anlamlı olacağını belirtti. Miran, "Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım Öğretmenler gününde bizlere verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlerin yıllardır çıkmasını beklediği "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun" TBMM gündemine getirilmesidir. Vakit, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor, siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu

Öğretmenler Günü, Eğitim Bir Sen, Antalya, Eyüp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: 'Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu' - Son Dakika


Son Dakika

Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı 11:08 Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! 11:02 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! Bakan Koca 10:57 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Son Dakika Haberleri
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!         
11:10
Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu         
11:06
Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler         
11:02
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement