Eğitimde Derhal Reform Çağrısı: Forum Muratpaşa Sonuç Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika
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Politika

Eğitimde Derhal Reform Çağrısı: Forum Muratpaşa Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Eğitimde Derhal Reform Çağrısı: Forum Muratpaşa Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Antalya'da düzenlenen Forum Muratpaşa'da 'Türkiye'de eğitim çıkmazı' başlığıyla yapılan toplantıda, 11 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Eğitimde reform için çeşitli öneriler sunuldu.

20.09.2024 10:56  Güncelleme: 11:18
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen " Türkiye'de eğitim çıkmazı" başlıklı Forum Muratpaşa'nın sonuç bildirgesi yayımlandı. 11 maddelik 'derhal reform' çağrısı yapan bildirgede "Sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon odaklı bir gelecek inşası için okullar bir kuluçka merkezi haline getirilmeli, yenilikçi fikirlere destek sağlayan, onları doğru kaynaklarla buluşturan yapılar olmalıdır" ifadesine yer verildi.

Eğitim, göç, gelir dağılımı adaletsizliği ve iklim krizi gibi küresel sorunlara çözümler geliştirmeyi hedefleyen Forum Muratpaşa'nın ilki eğitim gündemiyle, çarşamba günü gerçekleşti. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Erhan Erkut ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan konuşmacı olarak katılırken, moderatörlüğü gazeteci ve yazar Meliha Okur yaptı. Foruma eğitimciler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Açılış konuşmasını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yaptığı forumun sonuç bildirgesi yayınlandı. 11 maddelik bildirge eğitimde 'derhal' reform çağrısı yaptı. Sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı: "Eğitim yasaları yeniden düzenlenmeli, eğitim politikaları ekonomik kalkınma vizyonuyla oluşturulmalı, eğitime daha fazla bütçe ayrılmalı, sıralama sınavları kaldırılmalı, yapay zeka eğitime entegre edilmeli, yetkinlik temelli eğitim başlatılmalı, hibrit okullar kurulmalı, okullar girişimciliği teşvik eden yapılara dönüştürülmeli, milli melek yatırımcı portföyü oluşturulmalı, öğretmen eğitimi yeniden yapılandırılmalı, hayat boyu öğrenme." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Muratpaşa, Teknoloji, Politika, Türkiye, antalya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitimde Derhal Reform Çağrısı: Forum Muratpaşa Sonuç Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika

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