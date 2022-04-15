Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda - Son Dakika
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Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda

15.04.2022 16:03
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine başladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İlk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin içeriği ile ilgili komisyona sunum yaptı.

Teklifin ilk üç maddesinin ticari mevduatların sigorta kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu belirten Ök, "Bu düzenlemelerde mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasındaki kapsamını genişletiyoruz. Yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonlarında sigorta kapsamına dahil edilmesini sağlayacağız" dedi.Teklifin, 4, 5 ve 6'ncı maddelerinin de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu teşkilat yapılanmasıyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini kaydeden Ök, "Teklifimizin 7'nci maddesi ise Bankacılık Kanunu'yla alakalı. Düzenlemeyle fon kurulu üyeleri ve fon personelinin, Bankacılık Kanunu'nda yazılı görevlerine ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle fonun yaptığı ödemeyi ilgililerden talep etmesi hususunu düzenliyor" diye konuştu.TASFİYE BAKİYESİNE DÜZENLEME?Ök, teklifte yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de "İflas eden ve tasfiyesi fon eliyle yürütülen bankalarda tasfiye bakiyesi kalması halinde, bu tutarın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunanlara ödenmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Düzenlemeyle tasfiye bakiyesi, bankaya zarar veren, bankanın iflasına neden olan, hukuki engeli bulunan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı ve oluşumlarla ilişkisi olan, terör ilişkisi olan veya bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenlerden ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara tasfiye bakiyesi dağıtılmayarak, bunlara düşen tasfiye bakiyesi paylarının hazineye aktarılmasına imkan tanıyoruz. Teklifimizle; bankacılık sistemindeki toplam mevduat içerisinde Türk lirasının payını artırarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla dövizlerini Türk lirasına ve mevduat katılma hesaplarına dönüştüren kurumlara belli şartlar dahilinde vergi istisnası sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teklifin görüşmeleri sürüyor.


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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sigorta, Bingöl, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda - Son Dakika


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