Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda (2) - Son Dakika
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Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda (2)

15.04.2022 20:19
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda (2)

TEKLİF KABUL EDİLDİ'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sigorta kapsamının genişletilmesini öngören teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor.Ayrıca, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Teklife göre; yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak. İflas eden bankaların hesaplarının terör örgütlerine aktarılmasını önlemek için varlıklarının hazineye devredilmesi sağlanacak.YENİ MADDE EKLENDİ

Teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti'nin maddeler üzerinde verdiği değişiklik önergeleri kabul edilirken, teklife yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre; At Yarışları Hakkındaki Kanun ve Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla ilgili olarak ortaya çıkan kamu payı, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilecek.


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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sigorta, Türkiye, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda (2) - Son Dakika


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