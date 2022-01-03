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Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız

03.01.2022 08:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 2019'da iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. Bir saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında 'İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu.

Sunay Akın, İmamoğlu'nun hayatını şöyle özetledi:

"Kurtuluş Savaşı sırasında topçu birliğinde görev yapan dede Mevlüt Bey, yıllar sonra büyük torununu kucağına alarak ona anılarını anlatır. Birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş bir ailede büyüyen çocuğun çocukluğu tütün tarlalarında çalışarak, gençliği futbol oynayarak geçer. Yetişkinliğinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde adeta mini bir kent yaratan o çocuk, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. İşte o çocuk, Ekrem İmamoğlu"

"BENDEN YANA DÜŞÜNMEYENLERİN BİLE SESİ OLDUM"

İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğumu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum.

"ARABAYA BİNDİĞİMDE ALLAH İÇİMDEKİ HİSSİ BİLİYOR"

Seçim iptal olursa ne olur diyen arkadaşlara 'Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim. İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım.

Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki 'hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum."

"KAVGANIN İÇİNDE OLDUM AMA YA AYIRAN YA DA UZLAŞTIRANDIM"

Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, "Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Mevla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız - Son Dakika
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