Engelli Genç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'un Konuşmasını Kesti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasını engelli bir genç kesti. Engelli genç, Başbakanlık yaptığı dönemde Binali Yıldırım ile birlikte çekildiği videosunu gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Tunç konuşması esnasında kürsüye yaklaşan bir engelli genç, cep telefonunu Bakan Tunç'a gösterdi. Engelli genç, Binali Yıldırım ile birlikte çekildiği videosunu gösterdi. Engelli genç, bir süre sonra Bakan Tunç'un elini sıkarak, kürsünün bulunduğu bölgeden uzaklaştı. İlgiyle videoyu izleyen Bakan Tunç ise, "Çok şey anlatmaya çalışıyor. Önceden Başbakanımız ile birlikte çektirdiği videoyu gösteriyor. İnşallah yola devam. Durmak yok. Görüyorsunuz, gözlerimizle, işaretle bile anlaşabiliyoruz" diye konuştu.

"Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdık"

Terörle mücadelenin süreceğini belirten Bakan Tunç, "Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdık. Her türlü düşünce özgürlüğüne açığız. Yeter ki teröre bulaşmasın, şiddete bulaşmasın. Bulaşırsa zaten hukuk devleti gereğini yapar. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. Bundan sonra da terörün her türlüsünün kökünü kazıyınca kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu

Bakan Tunç, AK Parti Saltukova Belediye Başkan Adayı Adil Düzlü'nün adına da gönderme yaparak, "Adalet Bakanı'nı onun için çağırdı. Adil, adaletli olan. Değil mi" diye esprisini yaptı

Çaycuma seçim ofisinin de açılışını yapan Bakan Tunç, Çaycuma ve Saltukova'daki esnafları da gezdi. - ZONGULDAK