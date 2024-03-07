Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasını engelli bir genç kesti. Engelli genç, Başbakanlık yaptığı dönemde Binali Yıldırım ile birlikte çekildiği videosunu gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Tunç konuşması esnasında kürsüye yaklaşan bir engelli genç, cep telefonunu Bakan Tunç'a gösterdi. Engelli genç, Binali Yıldırım ile birlikte çekildiği videosunu gösterdi. Engelli genç, bir süre sonra Bakan Tunç'un elini sıkarak, kürsünün bulunduğu bölgeden uzaklaştı. İlgiyle videoyu izleyen Bakan Tunç ise, "Çok şey anlatmaya çalışıyor. Önceden Başbakanımız ile birlikte çektirdiği videoyu gösteriyor. İnşallah yola devam. Durmak yok. Görüyorsunuz, gözlerimizle, işaretle bile anlaşabiliyoruz" diye konuştu.
"Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdık"
Terörle mücadelenin süreceğini belirten Bakan Tunç, "Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdık. Her türlü düşünce özgürlüğüne açığız. Yeter ki teröre bulaşmasın, şiddete bulaşmasın. Bulaşırsa zaten hukuk devleti gereğini yapar. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. Bundan sonra da terörün her türlüsünün kökünü kazıyınca kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu
Bakan Tunç, AK Parti Saltukova Belediye Başkan Adayı Adil Düzlü'nün adına da gönderme yaparak, "Adalet Bakanı'nı onun için çağırdı. Adil, adaletli olan. Değil mi" diye esprisini yaptı
Çaycuma seçim ofisinin de açılışını yapan Bakan Tunç, Çaycuma ve Saltukova'daki esnafları da gezdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Politika › Engelli Genç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Konuşmasını Kesti - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, insanların ilaç kuyruklarında, maaş kuyruklarında vefat ettiği, hastanelerden cenazelerini alamadığı günlerden bugün emeklinin her bayram sadece maaşını değil aynı zamanda ikramiyesini de aldığı günlere geldiklerini belirtti.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, düzenlediği basın toplantısında zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlardan bahsederek, 'size hayatı zehir edeceğiz' sözleriyle uyarıda bulundu. Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 125 operasyonda 154 şüpheli gözaltına alınırken, 18 kişi tutuklandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Bakan Yerlikaya, 'Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir' dedi.
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