Engelli Kontenjanı Yüzde 6'a Çıkmalı

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kamudaki engelli personel kontenjanının yüzde 3'ten 6'ya çıkarılmasını istedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engelli bireylerin haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vücut azaları tam olan bireyler özel sektörde iş bulmakta ve kendi işini kurmakta sorun yaşamazken, engelli bireylerin bu konuda dezavantajlı konumda olduğuna işaret eden Ramanlı, "EKPSS ile kamuya engelli alımı konusunda talepler var. Yıllar içinde kamuya personel alımında azalma olduğunu biliyoruz. Normal şartlarda yüzde 3 kontenjan ayrılmak suretiyle engelli bireylerin kamuda istihdamı öngörülüyor. Engelliler için yüzde 3'lük kontenjanı yüzde 6'ya çıkarmanın çaresine bakmamız gerekiyor. Bunun için yasal düzenleme şart." diye konuştu.

Zorunlu genel sağlık sigortasının kapsamının değiştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Ramanlı, "Bu durum yeteri kadar geliri olmayan ve nüfusu çok olan aileler için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Bu konuda acilen bir yasal düzenleme yapılması da şarttır." dedi.

Ramanlı, soru üzerine Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçilmiş olmanın, kimseye suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini vurgulayan Ramanlı, "Kayyum uygulaması, suç isnadı altında olan bir belediye başkanının görevden el çektirilmesiyle sınırlı değil. Bütün meclisi de baypas eden bir uygulama. Bize göre suç işleyen kim varsa, 'suç ve cezaların şahsiliği' ilkesi gereğince, kendisi hakkında soruşturma açılabilir. Bu yapılırken bütün meclis baypas edilmek suretiyle bir kamu görevlisi, atanmış kişinin belediyenin yetkilerini kullanmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu ilan edilemeyeceğini söyleyen Ramanlı, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülen bir soruşturma var. Henüz suçlu mu masum mu onu bilemiyoruz. Yargılama neticesinde göreceğiz." şeklinde konuştu.