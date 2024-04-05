Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Göreve Başladı

Politika

Mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl göreve başladı.

31 Mart'ta düzenlenen mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Erbaa Belediye Başkanı olarak seçilen Ertuğrul Karagöl mazbatasını aldı. Belediye hizmet binasına gelen Karagöl, edilen duaların okunması ve kurban kesiminin ardından göreve başladı.

"Hem Tokat'a hem de ülkeye örnek olacağız"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, "Burada her siyasi görüşten insanımız var. Büyüğümüz var, küçüğümüz var. Biz hep birlikte böyle güzeliz. Böyle Erbaa'yız. Böyle ancak memleket oluruz. Böyle aidiyet duygusu hissederiz. Çok güzel emekler verildi. Çok güzel zamanlar geçirildi. Oy veren tabi ki başımızın tacı, vermeyen de başımızın tacı. Emek harcayan, ilçe başkanımızdan ilçe yönetimimize, belediye meclis üyesi adaylarımızdan, meclis üyelerimize, il genel meclisimizden kadın kollarımıza, Erbaa'daki diğer paydaşlarımızdan, sendikalarımızdan, Kamu-Sen'imizden. Mahalle temsilcilerimizden, personelimizden bütün Erbaa halkından ben memnunum. Mutluyum. Razıyım. Allah bütün niyetlerinizi kabul etsin. Hepinize ne kadar teşekkür etsem emin olun az olur. Ben bugün göreve geldim. Bunu seçim sürecinde oy almak için söylüyor diye düşünebilirsiniz. Ama bugün yine söylüyorum. Hepinizin bir kardeşi olarak, ailenizin bir ferdi olarak yapmaktan hep daha çok mutlu oldum. Şehrin belediye başkanı olarak bir görevimiz var. Bu makamda sizleri temsil ediyoruz. Ama emin olun sizlerin bir kardeşi olmaktan, sizlerin bir evladı olmaktan hep daha çok mutlu oldum. Yine ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bütün siyasi görüşlerle, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle, bütün köyüyle, bütün kasabasıyla birlik beraberlik içinde yaşayarak hem Tokat'a hem de bütün ülkeye örnek olacağız" dedi. - TOKAT