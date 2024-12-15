Ercan Öztürk: Sosyal Yardımlar 22 Yılda 1,3 Milyar TL'den 500 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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Politika

Ercan Öztürk: Sosyal Yardımlar 22 Yılda 1,3 Milyar TL'den 500 Milyar TL'ye Ulaştı

Ercan Öztürk: Sosyal Yardımlar 22 Yılda 1,3 Milyar TL\'den 500 Milyar TL\'ye Ulaştı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sosyal yardımların 22 yılda 1,3 milyar TL'den 500 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

15.12.2024 23:10
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sosyal yardımların 22 yılda 1,3 milyar TL'den 500 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu adına söz alan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardımlardan aile politikalarına, engelli bireylerin desteklenmesinden yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar birçok konuya dikkat çekti. Ercan Öztürk, hükümetin sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri ve reformları detaylı bir şekilde anlattı. Konuşmasında, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını benimsediklerini ifade eden Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 22 yılda sosyal yardım ve dayanışma alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

2002 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçenin sadece 1,3 milyar TL olduğunu hatırlatan Öztürk, bugün bu rakamın 500 milyar TL'yi aştığını ifade etti. Sosyal yardım programlarının sayısının ise 2002'de 4'ten 50'nin üzerine çıktığını belirterek, "Bu artış, vatandaşlarımızın refahını artırmayı ne kadar önemsediğimizin en somut göstergesidir" dedi.

Engelli bireylerin ve yaşlıların toplumsal hayata katılımını artırmak için yapılan çalışmalara değinen Ercan Öztürk, evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını ve erişilebilirlik standartlarının geliştirildiğini belirtti. Ayrıca, engelli maaşı alan kişi sayısının 2002 yılında 7 bin civarındayken bugün 900 bine ulaştığını, 2002 - 2024 yılları arasında tüm kamu kaynakları ile yaklaşık 1 trilyon 190 milyar TL sosyal yardım yapıldığını vurguladı.

Çocuklara yönelik koruma ve destek projelerine de dikkat çeken Milletvekili Öztürk, koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırıldığını ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için adımlar atıldığını ifade etti. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları aktararak, "Aile danışmanlık hizmetleri ve sosyal destek programlarıyla geleceğin sağlam temeller üzerinde yükselmesini hedefliyoruz" dedi.

2022 sayılı kanun dahilinde 1,5 milyon engelli ve yaşlıya aylık verildiğini söyleyen Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, aile ve sosyal hizmetler alanında insanımızın hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ercan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ercan Öztürk: Sosyal Yardımlar 22 Yılda 1,3 Milyar TL'den 500 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika

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