Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Dünya bu 5 daimi üyenin eline bırakılamaz\'

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , 8'inci TRT World Forum'da konuştu. Erdoğan, "Tamamıyla bu Birleşmiş Milletlerin (BM) reforme edilmesi gerekmektedir. Dünya bu 5 daimi üyenin eline bırakılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek' temasıyla düzenlenen 8'inci TRT World Forum'a katıldı. Yerli ve yabancı siyasetçiler, iş insanları, akademisyenlerle gazetecilerin katıldığı programda, 30 ülkeden 150 katılımcı yer aldı. Açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı gerçekleştirdi. Programda, Gazze'de devam eden savaşın yıkıntıları arasından çocuklar tarafından toplanarak oluşturulan tespih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seneki foruma, Türkiye ile birlikte 30'u aşkın ülkeden akademisyenin, siyasetçinin, sivil toplum mensubu, gazeteci, iş insanı ve kanaat önderinin iştirak ettiğini öğrendim. İnsanların arasındaki bariyerleri kaldıran bu tip etkinlikler, tüm insanlığın geleceğini etkileyen küresel meselelerin çözümünde kritik önemdedir. Karşılıklı saygıya dayalı ortak bir zeminde ne kadar çok konuşur, ne kadar çok tartışırsak çözümlere de o kadar yaklaşabiliriz" diyerek başladı.

'DÜNYA BU 5 DAİMİ ÜYENİN ELİNE BIRAKILAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bugün dünya, savaşlar, çatışmalar, ihlaller ve eşitsizliklerin pençesinde kıvranmakta, derin bir vicdan ve liderlik krizinden geçmektedir. Nereye baksak, yüzümüzü nereye çevirsek istikrarsızlık görüyoruz,dram görüyoruz, derinleşen adaletsizlikler görüyoruz. Aynı şehrin iki farklı ucunda iki farklı hayat yaşanıyor. Sınır komşusu iki ülkenin birinde refah ve zenginlik hakimken, diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Ticaretten diplomasiye, devletler arasındaki rekabet günden güne daha yıkıcı, daha agresif bir hal almaya başlıyor. Umutlarımızı yeşertecek, geleceğe daha ümitvar bakmamızı sağlayacak bütün bu gelişmelerin sayısı giderek azalıyor. Şurası muhakkak ki; insanlık bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil, evlatlarımızın, torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır. Hep söylediğim gibi her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir. Layıkıyla değerlendirilebilenler için her kriz, yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir. İnsanlık tarihine baktığımızda bunun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği II. Dünya savaşının en önemli çıktılarından biri, irili ufaklı tüm ülkelerin bir araya gelebildiği en geniş zemin olan Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin tesisi olmuştur. Peki şu anda bu Birleşmiş Milletlerle devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir. Dünya bu 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz" ifadelerini kullandı.