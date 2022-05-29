Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz

29.05.2022 20:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ettiğini belirterek sınır ötesi operasyonların devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde açıklama yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına da değinen Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"OPERASYONLARA ZARAR VERECEK DAVRANIŞLAR SERGİLEMEYİN"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunlarının çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar erecek davranışlar sergilemeyin. Bize akıl veriyor, ne diyor 'Gidin Esed ile görüşün.' Sen görüşüyorsun yeter zaten.

"TERÖRİSTLERİ BİZ YERE GÖMÜYORUZ"

Biz, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.

"MANDACI ZİHNİYETİ HORTLATMAYIN"

Türkiye yeni kalkınma hamlesi başlatırken kurnazlığına sergileme kolaycılığına kaçmayın. Egemenlik haklarına yönelik tacizlere karşı tarihi haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak atraksiyonlara yönelmeyin.

"BUNLAR TÜRK MİLLETİNİN MESELESİDİR"

Bu konuların Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla, partisiyle, ittifakıyla ilgisi yoktur. Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Asırlık kayıplarımızı telafi etmek, ortak hedeflerimize ulaşma meselesidir. Kendi ülkesi, milleti, devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de aydını da sanatçısı da iş insanı da olamaz."

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