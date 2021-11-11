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Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek - Son Dakika

Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek

11.11.2021 00:04

Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesine damga vuran koltuk kriziyle ilgili İYİ Parti'den dikkat çeken bir yorum geldi. Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu 3'lü koltuğa oturtmasına İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Biliyorsunuz siyaset diplomasisinde, bu önemlidir. Yani 'eş değer değiliz' anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. 2 saat süren görüşmenin öncesinde ikili kameralara poz verdi. Fotoğraf çekiminden sonra Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturması için uzakta bulunan 3'lü koltuğu işaret etmesi görüşmenin en dikkat çeken ayrıntısıydı.

"GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Bu görüntülerin ardından Saadet Partisi'nden ilk açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yaptı. Kaya, koltuk krizine ilişkin "Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diyerek devlet protokollerinde örf ve adetlerin olduğuna dikkat çekti.

Bülent Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardan bu yana devam eden bir kültürümüz var. Uygun olup olmadığını kamuoyu takdir edecektir. Biz bunları problem yapmadık. Ama bu görüşmenin protokol kriziyle kamuoyunda konuşuluyor olması herhalde sayın Cumhurbaşkanı'nı da tekrar oturup düşünmeye ve daha dikkatli davranmaya itecektir diye düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

"SİZE EŞİT BAKMIYORUM ANLAMINA GELİR"

HalkTV'de Kadraj programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da gündeme gelen 'uzak koltuk protokolüne' ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray şunları ifade etti;

"Biliyorsunuz siyaset diplomasisinde, bu önemlidir. Yani şöyledir, "eş değer değiliz" anlamına gelir. Eğer eş değeriniz gelmiyorsa ve oraya oturtmaya niyetiniz yoksa, yine siyaset diplomasisinde o koltuğu oraya koymazsınız. O koltuğu oraya koyup, diğer koltuğu gösterirseniz, o zaman ona siyaseten "size eşit bakmıyorum" anlamına gelir.

"KARAMOLLAOĞLU ÇOK SAYGIDEĞER BİR SİYASETÇİ"

Ama şunu söyleyeyim, Sayın Temel Karamollaoğlu ile çeşitli toplantılarda birlikte olma imkanım oldu. Tanıdığım kadarıyla çok değerli, çok saygıdeğer bir siyasetçi. İlkeler konusunda ne konuşulduğunu bilmiyorum ama ben Sayın Karamollaoğlu'nun demokrasi ve mutlak güçler ayrılığı konusundaki ilkelerinden yani bizim hep birlikte Genel Başkanı'mızın imza attığı, Millet İttifakı'nda belirtilen ilkelerden taviz vereceğine inanmıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek

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Son Dakika Politika Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek - Son Dakika
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