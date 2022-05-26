Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"BÖYLE BİR REZİLLİĞE İZİN VERMEYİZ"

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili "Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesinin hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SOSYAL MEDYADAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Erdoğan açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır" demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına "Kanun dışı emirleri uygulamayın" diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta paylaştığı videoda "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." demişti. CHP lideri şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili halkım; bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum, sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye Devleti'ni şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlamış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var."