Erhürman, Rum basınına konuştu ve Maraş'ta Türkiye müdahalesi iddiasını yalanladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum basınına verdiği röportajda, Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesine ilişkin bir önerinin Türkiye'nin müdahalesiyle reddedildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum Politis gazetesine verdiği özel röportajdan yeni detaylar yayımlandı. Röportajın yeni detaylarında Kıbrıs meselesinin en kritik başlıkları arasında yer alan Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesi, Türkiye'nin garantörlüğü ve müzakere sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum tarafının kapalı Maraş'a ilişkin bir önerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi üzerine reddedildiği yönündeki iddialarını kesin bir dille geri çevirdi. Maraş konusunda kendisine atfedilen bu tutumun gerçeği yansıtmadığını belirten Tufan Erhürman, Rum tarafının ortaya attığı iddialara karşı çıktı.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği açısından önem taşıyan dönüşümlü başkanlık konusuna da değinen KKTC cumhurbaşkanı, bu ilkenin kapsamlı müzakereler başlamadan önce kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantiler meselesiyle pazarlık konusu yapılmasına karşı çıkarak, siyasi eşitliğin müzakere sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.

"19 maddelik belgeyi hiçbir zaman almadım"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorununa ilişkin gündeme getirdiği 19 maddelik öneri paketine de açıklık getiren Tufan Erhürman, söz konusu önerileri içeren yazılı bir belgenin kendisine hiçbir zaman ulaştırılmadığını belirtti.

Rum tarafının kamuoyuna duyurduğu önerilerin yazılı bir belge halinde sunulduğu iddiası gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Rum siyasi parti liderlerinin de Ulusal Konsey toplantısında böyle bir belgenin varlığını doğrulamadığı ifade edildi.

Rum tarafının tutumunu eleştirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ortaya koyduğu dört maddelik müzakere metodolojisinin hiçbir unsurunun Rum tarafınca kabul edilmediğini savundu. Yeni geçiş kapılarının açılması konusunda yaşanan tıkanıklığı da Rum tarafının değişen taleplerine bağlayan Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önerdiği güven artırıcı önlemlere öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, Kıbrıs sorununda hedeflenen çözüm modeline ilişkin ise "İçerik, isimlendirmelerden daha önemlidir" değerlendirmesini yaptı.