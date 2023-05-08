Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde tansiyon yükseldi. İmamoğlu, seçim otobüsünde konuşma yaptığı sırada taşlı saldırıya uğradı.
Ekrem İmamoğlu taşların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Seçim otobüsünün camları kırılırken, gerilimin düşmemesi üzerine İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alanı terk etmek zorunda kaldı.
İmamoğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, İmamoğlu'nu provokatör olmakla suçladı. Soylu şunları söyledi: "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür."
Son Dakika › Politika › Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür - Son Dakika