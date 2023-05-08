Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür - Son Dakika
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Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür

08.05.2023 20:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğraması ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde tansiyon yükseldi. İmamoğlu, seçim otobüsünde konuşma yaptığı sırada taşlı saldırıya uğradı.

İMAMOĞLU ALANI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Ekrem İmamoğlu taşların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Seçim otobüsünün camları kırılırken, gerilimin düşmemesi üzerine İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alanı terk etmek zorunda kaldı.

"İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ PROVOKATÖRDÜR"

İmamoğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, İmamoğlu'nu provokatör olmakla suçladı. Soylu şunları söyledi: "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür."

Erzurum'daki olaylara ilişkin Soylu'dan ilk açıklama: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür
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Son Dakika Politika Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür - Son Dakika
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