Türkiye ile ilişkilerinde normalleşmesinin konuşulduğu dönemde Suriye'den af kararı! Milyonlarca mülteci geri dönebilir

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Türkiye'den Suriye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesine yönelik üst üste sinyaller gelirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan dikkat çeken bir karara imza attı. Beşar Esad, ülkede asker kaçaklarına yönelik yeni af ilan etti. Esad tarafından imzalanan kararnamede, 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis cezası almayacağı kaydedildi. Kararnamede, zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkedeki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı açıklandı.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağı vurgulandı. Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞMESİ GÜNDEMDE

Bu adımın son dönemde Türkiye'den gelen Suriye'yle normalleşme sinyalleriyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Suriye ile normalleşme adımları konusunda "Siyasette dargınlık olamaz" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, geçen hafta da "Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da "Erdoğan'ın Suriye'yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz" diyerek Moskova'nın konuyla ilgili Şam'la temasta olduğunu açıklamıştı.