AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

Geniş Video İzle

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından başlayan 'yetki' krizine ilişkin tartışmalara dahil olan AK Parti eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, topu Bolu Belediyesi ve itfaiyesine atan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösterdi. Denizolgun, "Tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; 'Bakan Bey' ve 'Bakanlıktır'" dedi.

26.01.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının ardından başlayan 'yetki' krizine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

AK Partili eski vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

TANJU ÖZCAN: TÜM YETKİLER BAKANLIĞA AİT

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin, "Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok." ifadelerini kullandı.

AK Partili eski vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE VERİR

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında 'yetki' krizi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini ise itfaiye dışında hiçbir kurum veremez." diye konuştu.

AK Partili eski vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ DENİZOLGUN: CAN KAYIPLARININ SUÇLUSU BAKAN BEY VE BAKANLIKTIR

Öte yandan son olarak, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan tartışmalara ilişkin çarpıcı bir paylaşım geldi. Denizolgun, sosyal medya hesabından Bakan Ersoy ile yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır" dedi.

AK Partili eski vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

Denizolgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yasaklar kalktıktan hemen sonra, önceki yazılarımda da; Bakanlıkta dönen kirli mekanizmaları ve ilişkiler ağını ifşâ ettiğim şekliyle, olayın tek suçlusu "Bakanlıktır." Bizler; doğrulukla ve adaletle şahitlik etmek zorundayız. Yakınımız, akrabamız veya hemşehrimiz diye; kayıramayız, iltimas edemeyiz. Yalan ise hiç söyleyemeyiz. Daha öncede; "Bakan" Beye hemen istifa etmesinin, çok daha hayrına olacağını ifade etmiştim. Ayeti kerimede buyurulan, emir çok açıktır. "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Nisa Suresi, 135. Ayeti Kerime) Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır." Saygılarımla; Fatih Süleyman Denizolgun"

Eski AKP'li vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: 'Suçlu bakan bey ve bakanlıktır!'
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy\'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

Fatih Süleyman Denizolgun, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediyesi, Bolu Belediyesi, Şamil Tayyar, Milletvekili, Şamil Tayyar, Kartalkaya, Politika, AK Parti, AK Parti, İtfaiye, 3-sayfa, Gündem, Turizm, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Cengiz Sevgili:
    çok bilmişlik yapma yangın denetimi ve söndürme sorumluluğu belgeyi düzenleyen kuruma aittir.bakanlık bu konularla ilgilenmez turzm yönüyle organize şikayet tarafıyla ilgilenir 312 315 Yanıtla
    MERDEM:
    Vekil edilmeyince intikam alıyor, birde lafa başlarken ben doğruyu söylerim demiyorlar mı hasta ediyor insanı 4 1
    Emir Kozcu:
    Sen daha çok mu biliyon dmbk 2 1
  • abdullah kara:
    kıskançlık var sanki fırsatı buldu intikam alıyor 206 191 Yanıtla
    Yasin KIRBOĞA:
    bu nasıl üslup aptal ca bi açıklama beyin göçü devam ediyor 1 1
  • Mustafa karaca:
    İlginç.Akp.içinde ne kadar akrep barındırmış.sol partilerde asla bunları bulasınız.haksız olsa bile sesleri çıkmaz.akp de meclise giremeyen eski milletvekilleri, zehir kusuyorlar.çok ilginç. 137 126 Yanıtla
    sus ceo:
    Sen de makarnayı az deseydin varsa beynin biraz çalışır, koyunluk yapmazdın. 2 0
  • Mustafa Sagdic:
    carpilirsiniz. akp li asla suçlu olamaz 93 93 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Beynini makarna ile değiştirmiş olan ektroller, halen bakanlığın sorumluluğuna inanmayıp, vicdana gelmiş Eski milletvekillerinin; ''ki zamanında o vicdana gelmiş milletvekilleri içinde trollük yapıyorlardı'' suç Turizm bakanlığında ve bakanda söylemlerine dahi inanmıyorlar... ektrollere göre neymiş: yok siyasi hesaplaşmaymış, yok yeninden görev kapmakmış, falan filan.... Allah o 78 kişinin vebalini trollerin üzerine yüklesin Amin. 44 60 Yanıtla
    sus ceo:
    Amin, Allah doğruyu bildiği halde söylemeyen Aktrollere hesabı soracak. İnşallah bu dünyada da belalarını bulurlar. Vicdansızlar. 3 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.