AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy\'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

Politika

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının ardından başlayan 'yetki' krizine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

TANJU ÖZCAN: TÜM YETKİLER BAKANLIĞA AİT

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin, "Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE VERİR

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında 'yetki' krizi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini ise itfaiye dışında hiçbir kurum veremez." diye konuştu.

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ DENİZOLGUN: CAN KAYIPLARININ SUÇLUSU BAKAN BEY VE BAKANLIKTIR

Öte yandan son olarak, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan tartışmalara ilişkin çarpıcı bir paylaşım geldi. Denizolgun, sosyal medya hesabından Bakan Ersoy ile yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır" dedi.

Denizolgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yasaklar kalktıktan hemen sonra, önceki yazılarımda da; Bakanlıkta dönen kirli mekanizmaları ve ilişkiler ağını ifşâ ettiğim şekliyle, olayın tek suçlusu "Bakanlıktır." Bizler; doğrulukla ve adaletle şahitlik etmek zorundayız. Yakınımız, akrabamız veya hemşehrimiz diye; kayıramayız, iltimas edemeyiz. Yalan ise hiç söyleyemeyiz. Daha öncede; "Bakan" Beye hemen istifa etmesinin, çok daha hayrına olacağını ifade etmiştim. Ayeti kerimede buyurulan, emir çok açıktır. "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Nisa Suresi, 135. Ayeti Kerime) Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır." Saygılarımla; Fatih Süleyman Denizolgun"