Eski Bakan Ali Rıza Gönül, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca\'yı Ziyaret Etti

Politika

Aydın'ın eski bakan ve milletvekillerinden Kuyucaklı Ali Rıza Gönül, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

19., 20. ve 21. Dönem Aydın Milletvekilliği, 26 Nisan 1997-30 Haziran 1997 tarihleri arasında da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerini yürüten Kuyucaklı Ali Rıza Gönül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden zaferle çıkan Kuyucak Belediye Başkanı CHP'li Uğur Doğanca'yı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öncelikle belediye çalışanlarını tek tek ziyaret eden ve işlerinde kolaylıklar dileyen eski Bakan Ali Rıza Gönül, Doğanca'nın makamına geçerek tebriklerini iletti.

"Siyaset bir inanç ve inat meselesidir"

Usta siyasetçi Ali Rıza Gönül, tecrübelerini Başkan Doğanca'ya da aktararak siyasetin bir inanç ve inat meselesi olduğunu ifade ederek öğütler verdi. Gönül: "Bu koltuk sizin değil parti başkanlığının ve milletin koltuğudur. Siz emanetçisiniz. Eğer o koltukta devamlı oturmak istiyorsanız inatçı, ısrarcı, kararlı ve fedakar olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız o koltuğun hakkını vermiş olacaksınız. Çünkü siyaset bir inanç ve inat meselesidir. İnatçı, inançlı ve kararlı olanlar siyasette hedefine ulaşır. Ama eğer 'ben bugün varım, yarın yokum' düşüncesindeyseniz o koltuğun hakkını vermemiş olursunuz. Eminim ki siz o koltuğun layığını hakkıyla yapacaksınız. Sadece sizi değil bu başarıda emeği olan tüm dostlarınızın, arkadaşlarınızın, partililerinizin ve sizi seven başka partilerden de kişilerin gayretleriyle bu seçimi kazandınız. Devamlı kılmak, devamlı hale getirmek sizin ve arkadaşlarınızın elinizdedir. Gayretli şekilde çalışırsanız üst üste görevinize devam edersiniz"

"Belediyecilik anlayışı değişti"

Türkiye'deki belediyecilik anlayışının değiştiğini ifade eden eski Bakan Gönül: "Eskiden belediyecilik denildiğinde sokaklar süpürülür, çöpler alınır, elektriği yakılır, itfaiye hizmetleri verilir, suyu akıtılır falandı. Ama ülkemiz son 10-15 yıl içerisinde içine girdiği ekonomik durumlar nedeniyle artık belediyecilik bu görevlerin yanı sıra sosyal hizmetler alanı daha ağırlıklı hale geldi. Çünkü ekonomik sıkıntılar, zorluklar, toplumda daha fazla muhtaç insan oluşturdu. Bu muhtaç insanların hem anası hem babası sizsiniz. Onları kucaklayacaksınız. Başkalarından medet uman insanları kucaklamak sizin asli görevlerinizden biri haline gelmelidir" dedi.

"Bu başarı bizim değil Kuyucak halkının başarısıdır"

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada: "Elimizden geldiğince doğru işler yaparak doğru sonuçlara ulaşacağız bakanım. Biz zaten gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası yaptığımız konuşmalarda Kuyucak İttifakı'nın kazandığını ifade ettik ve hep kullandık. Sizin de belirttiğiniz gibi bu sadece bizim başarımız değil Kuyucak Halkımızın başarısıdır. Çalışma ve azmin zaferidir. Biz de görev süremiz içerisinde elimizden geldiğince yapmamız gerekenleri yaparak Kuyucak'ın geliştirip büyütmek istiyoruz. Kuyucak'ı da hep beraber yönetmek istiyoruz. Biz hep bunu söyledik. Bundan sonraki süreçte de hep bu düşünceyle hareket edeceğiz" dedi. - AYDIN