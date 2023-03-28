MHP'den Saadettin Tantan'a HÜDA PAR çıkışı: Boşuna tantana yapma, tatava yapma

HÜDA PAR seçimlere AK Parti listelerinden gireceğini belirtip Cumhur İttifakı'na desteğini ilan ederken, konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu. Bahçeli, "Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'Emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." dedi.

"İSİMLERİ TEK TEK SAYMAYA GEREK YOK"

Bahçeli'ye Sadettin Tantan'dan yanıt gecikmedi. Hizbullah'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği dönemde İçişleri Bakanı olan Tantan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'ye konuşan Tantan, " HÜDAPAR'la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan'ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN PARLAMENTOYA GİREBİLME KAYGISI"

Tantan, şunları söyledi: "HÜDAPAR'ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

MHP'Lİ YALÇIN'DAN TANTAN'A: BOŞUNA TANTANA YAPMASIN

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'ı savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan arasındaki polemiğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı. Semih Yalçın, Sadettin Tantan'a yönelik "Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın. Tatava da yapmasın" ifadesini kullandı.

"YEMEMİŞ İÇMEMİŞ, SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA SALDIRMIŞ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile, Sadettin Tantan'a şöyle tepki gösterdi; "MHP'ye muhalefet edebilmek uğruna CHP'nin kurşun askerine dönüşen çok sayıda siyaset atığından biri de Sadettin Tantan. Yememiş içmemiş, Sayın Genel Başkanımıza saldırmış. İçinde biriken bütün erik kurularını dökmüş biçare... Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın. Tatava da yapmasın. Gitsin, katiller sürüsü PKK'nın CHP ve zillet bağlaşıkları marifetiyle meşrulaştırılmasına karşı çıksın. Aksi takdirde bölücü terör örgütünün siyasi kanadına zımnen destek vermiş olacak! İYİ PARTİ Müdiresi Meral Akşener ve Sadettin Tantan; İçişleri Bakanlığı görevi yapmalarına rağmen, siyasi ihtirasları ve çapsızlıkları yüzünden millet düşmanlarının saflarına savrulan bahtsızlara manidar iki örnek."