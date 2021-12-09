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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

09.12.2021 21:38

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Diyarbakır'a gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na tepki çığ gibi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi Baba Celil Begdaş: "Kılıçdaroğlu'nun ağalarından ve ortaklarından aldığı izin kağıdı var mı?

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Diyarbakır'a gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na tepki çığ gibi

Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Baba Celil Begdaş:

"Kılıçdaroğlu'nun ağalarından ve ortaklarından aldığı izin kağıdı var mı? Diyarbakır'a geliyor"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki başlattığı evlat nöbeti 830'uncu gününde de devam ederken, aileler yarın Diyarbakır'a gelmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamada bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar nerede olduğunu sordu.

Yarın Diyarbakır'a gelmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ailelerden Hatice Levent ve Celil Begdaş açıklamalarda bulundu.

"3 yıldır buradayız bizim bir halimizi sormadı"

Evlat nöbetindeki amacının kızı olduğunu ve kızını almadan çadırdan ayrılmayacağını belirten Fadime Levent'in annesi Hatice Levent CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Biz buraya geleli 3 yıl oldu, bir gün bu kapıya gelip de bizim bir halimizi sormadı. Kılıçdaroğlu sakın buraya adımını atmasın istemiyoruz. Önceden gelecekti ve bizim halimizi soracaktı. Bizim halimizi şimdiye kadar gelip sormayan şimdi de gelip sormasın. Biz istemiyoruz" dedi.

"Bütün dünya bizi ziyarete geldi o gelmedi"

3 yıldır HDP Diyarbakır il binası önünde oğlu Yusuf Begdaş için nöbette olduğunu belirten baba Celil Begdaş, "Bizi sormaya bütün parti temsilcileri geldi, İYİ Parti ile CHP gelmedi. Bizim duyduğumuz kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gelecek, kendi ağalarından ve ortaklarından izin almış geliyor. HDP'den izin kağıdı var mı, yok mu diye önce onun izin kağıdına bakmamız lazım. Seçim yaklaştı ve kimi kandırıyor. Peki şimdiye kadar neredeydi? Günaydın diyorum kendisine. 3 yıldır herkes geldi bizi ziyarete, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve bütün dünya geldi ve bizim hatırımızı sormaya, fakat dört ağaç için dünyayı ayağa kaldırdı, burada bulunan anne ile babaları Kılıçdaroğlu duymamazlıktan geldi. Ben Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmuyorum. Kılıçdaroğlu'nun programında bizler var isek kesinlikle onu istemiyoruz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika


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