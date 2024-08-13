Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti

Fatih Erbakan\'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah\'tan istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 44.46'lık kesimin desteğini alarak Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akpunar, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

13.08.2024 13:44
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Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti.

Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti

"ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTERİM Kİ..."

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akpunar, "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah" dedi.

İşte Akpunar'ın o paylaşımı;

Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz: iyi takla atmalar 42 9 Yanıtla
  • Selin Acargul: haysiyet onur meselesi. demekki yokmuş 19 3 Yanıtla
  • satı öz: aklima bi anda Sinan Ogan geldi ???? 18 3 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Gafletten Uyananlar Bir Bir Dönmeye Başladı. Dadaşlar Diyarına Selam Olsun 5 8 Yanıtla
  • Mert Denizer: Chpye geçince normal akpartiye geçince anormal ?? 9 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman: aslında akp ye alternatif bı parti neden olmasin 0 1 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: İstifa etti isen başkanlığı düşmesi lazım. 0 0 Yanıtla

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