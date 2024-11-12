Fatih Üzüm: "Sahalarda olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Üzüm: "Sahalarda olmaya devam edeceğiz"

Fatih Üzüm: "Sahalarda olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; kongre süreçleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, teşkilatlarda aile bütünlüğünün devam ettiğini söyleyerek, "Sahalarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

12.11.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; kongre süreçleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, teşkilatlarda aile bütünlüğünün devam ettiğini söyleyerek, "Sahalarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevlerini yeni devralan başkanların da çalışmalarda kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Kongre takvimi genel merkezimiz tarafından belirlendikten sonra Kayseri'deki ilçe kongrelerimize başladık. Bünyan'dan sonra İncesu ve Yeşilhisar ile ilk haftayı tamamladık. Geçtiğimiz cumartesi günü de merkez ilçelerimizden Kocasinan'ın kongresini yaptık. 15 ilçe kongremizi de hem nezaket çerçevesinde hem nezih bir ortamda ama bir o kadar da coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Bu hafta sonu Cumartesi günü de Melikgazi ilçe kongremizi yaptıktan sonra da tüm ilçelerimizi bitirmiş olacağız. 5 ilçede değişiklik yaptık. Bunlar Akkışla, Hacılar, Tomarza, Özvatan ve Felahiye. Bu ilçelerimizde görevi devreden başkanımız görevi devralan başkanımızdan çiçeğini aldı ve son cümlesi, "durmak yok, yola devam" oldu. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar ve kongremize de katılıyorlar. AK Parti Kayseri Teşkilatlarında bir aile bütünlüğü devam ediyor. Aramızda 6. milletvekilimiz, Cumhur İttifakının 8. milletvekili olarak Dursun Ataş vekilimde katıldı. Teşkilat programlarına uyumlu bir şekilde riayet ediyor ve saha da bizlere yardımcı oluyor. Kongre sürecimizi bu hafta sonu tamamlayacağız ve sonrasında genel merkezin planladığı takvimle il kongresini tamamlayacağız" dedi.

Üzüm, sahada olmaya devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını anlatmaya devam edeceklerini söyleyerek; "Biz her daim sahadayız. Bizim amacımız teşkilatlar olarak cumhurbaşkanımızın yaptığı tüm çalışmaları vatandaşımıza doğru bir şekilde anlatmak ve izah etmektir. Sahada bizlere ihtiyacı olan ve sıkıntısı olan vatandaşlarımızla iletişim halinde olup, haklı bir gerekçeyle talepleri varsa onu yerine getirmektir. Bu istikamette çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Üzüm: 'Sahalarda olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Üzüm: "Sahalarda olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.